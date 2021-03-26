‹ Önceki Haber Borsada, açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak Borsada, açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Gram altın ne kadar?

26.03.2021 - 11:38
26 Mart gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, altın yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını 2.965 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın, ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 440,2 liraya gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 441,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 443,6 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük azalışla 1.726,6 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,1 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Son 3 günlük yükselişinin ardından bugün dar bir bantta hareket eden dolar endeksi ve yüzde 1,65'in üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin emtia fiyatlarının yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.382 Değişim: -0,88% Hacim : 22.506 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.359 26.03.2021 Yüksek 1.412
Açılış: 1.409
8,0509 Değişim: 1,40%
Düşük 7,9153 26.03.2021 Yüksek 8,0949
Açılış: 7,9395
9,5248 Değişim: 1,81%
Düşük 9,3140 26.03.2021 Yüksek 9,5500
Açılış: 9,3556
449,03 Değişim: 1,94%
Düşük 439,65 26.03.2021 Yüksek 449,71
Açılış: 440,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.