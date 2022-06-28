28 Haziran altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 976 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1826 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 970 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 972 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 977,13 lira seviyesini, en düşük 967,82 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:13 itibarıyla yüzde 0,77 oranında yükselişle 976,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1602 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 593 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1829 dolar seviyesini; en düşük 1821 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,23 oranında yükselişle 1826 dolarda hareket ediyor.

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