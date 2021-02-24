‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Halkbank'tan seyahat acentelerine destek Halkbank'tan seyahat acentelerine destek

Gram altın kaç lira?

24.02.2021 - 10:47
ons altın fiyatları, gram altın fiyatları, güncel altın fiyatları, 24 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 413 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise, 1805 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 410 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 412 lira seviyeden başladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişle değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 411.32 lira seviyesini, en yüksek 415.72 lira seviyesini görürken; saat 10.40 itibarıyla yüzde 0.29 oranında yükselişle 413.55 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 674 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 772 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1813 dolar seviyesini, en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.05 oranında yükselişle 1805 dolardan işlem gördü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.515 Değişim: -0,20% Hacim : 7.520 Mio.TL Son veri saati : 11:02
Düşük 1.496 24.02.2021 Yüksek 1.516
Açılış: 1.507
7,1036 Değişim: -0,02%
Düşük 7,0712 24.02.2021 Yüksek 7,1483
Açılış: 7,1052
8,6481 Değişim: 0,13%
Düşük 8,5921 24.02.2021 Yüksek 8,6932
Açılış: 8,6366
412,77 Değişim: 0,06%
Düşük 411,33 24.02.2021 Yüksek 415,73
Açılış: 412,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.