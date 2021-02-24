ons altın fiyatları, gram altın fiyatları, güncel altın fiyatları, 24 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 413 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise, 1805 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 410 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 412 lira seviyeden başladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişle değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 411.32 lira seviyesini, en yüksek 415.72 lira seviyesini görürken; saat 10.40 itibarıyla yüzde 0.29 oranında yükselişle 413.55 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 674 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 772 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1813 dolar seviyesini, en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.05 oranında yükselişle 1805 dolardan işlem gördü.

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