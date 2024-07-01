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Gram altın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında son durum...

01.07.2024 - 10:30 | Son Güncelleme :
Gram altın haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında son durum... | Altın Haberleri

Altının gramı, haftaya azalışla başlamasının ardından 2 bin 444 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 444 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesi yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor.

Para piyasalarında, Fed'in bu sene iki kere faiz indireceği fiyatlansa da, hem Fed yetkililerinin temkinli mesajları, hem de ABD'nin makroekonomik verilerinden alınan sinyaller, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerinin gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasının sıkılığına ilişkin son durumu ortaya koyması beklenirken, ülkede istihdamın güçlü kalması Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı bir etken olarak kabul ediliyor. Fed, işsizliğin tarihi düşük seviyelerden sınırlı da olsa yükselmesini ve sıkı iş gücü piyasasının enflasyonu destekleyici konumunun güç kaybetmesini istiyor.

Söz konusu sebeplerle bu hafta tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor.

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Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.


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