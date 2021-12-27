çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık dolar fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 658 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1803 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, Covid-19'un Omikron varyantına dair endişelerin artmasıyla geçtiğimiz haftayı değer kazancıyla tamamlarken; Noel tatili öncesinde yatırımcılar altın pozisyonlarında alım tarafına geçiyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1811 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1803 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında yükselişle 1803 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 638 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 654 lira seviyesinden başladı. Yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 673,67 lira seviyesini, en düşük ise 625,35 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 17.11 itibarıyla yüzde 3.25 oranında yükselişle 658.45 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1101 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 522 liradan satılıyor.

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