gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 10 Mart altın yorum

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Gram altın fiyatları ne kadar?

10.03.2021 - 10:15
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Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 421 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1715 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 420 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 418.85 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 422.17 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 10.11 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 421.75 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 842 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1719 dolar seviyesini, en düşük ise 1709 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.02 oranında düşüşle 1715 dolardan işlem gördü.


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