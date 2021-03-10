gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 10 Mart altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 421 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1715 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 420 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 418.85 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 422.17 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 10.11 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 421.75 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 692 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 842 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1719 dolar seviyesini, en düşük ise 1709 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.02 oranında düşüşle 1715 dolardan işlem gördü.

Etiketler