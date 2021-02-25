gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 25 Şubat altın yorum

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Gram altın fiyatları ne kadar?

25.02.2021 - 09:51 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 414 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1793 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 414 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 413.10 lira seviyesini, en yüksek 416.33 lira seviyesini görürken; saat 09.44 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 414.72 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 810 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1805 dolar seviyesini, en düşük ise 1793 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.52 oranında düşüşle 1793 dolardan işlem gördü.


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