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Altın yatırımcısı yarın açıklanacak veriyi bekliyor!

07.10.2021 - 10:06 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 7 Ekim yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 504 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını 3.370 liradan satılıyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Uzun, altın fiyatlarının yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini beklediğini söylerken, “Veri öncesinde ons altında bekleyiş havası hakim” şeklinde değerlendirdi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,21 üzerinde 503,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 504 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.766 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, Avrupa'da doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini korumasının enflasyonist kaygıların devam etmesine neden olduğunu belirterek, dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki artışın yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 8,87 seviyesinde bulunuyor. Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde, yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ALTIN İÇİN KRİTİK
Esra Uzun – İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Dün ABD'den gelen ADP özel sektör istihdam değişikliği verisi 428 binlik beklentilerin üzerinde 568 bin istihdam artışına işaret etti. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen veride son 3 ayın en yüksek artışı kaydedildi. Piyasaların odağında bulunan tarım dışı istihdam verisini beklerken bugün, Dolar Endeksi 94 üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.50 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Güçlü dolar ve faizler ons altın üzerinde baskı yaratırken yükselişleri törpülüyor. Yarın açıklanacak veri öncesinde ons altında bekleyiş havası hakim.

22 günlük ortalamaya denk gelen 1765 seviyesini güçlü direnç olarak izlerken, yükselişlerde bu bölgeden baskı izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 50 günlük ortalamaya denk 1780 seviyesi direnç olarak izlenirken, 1780 altında ons altında alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Aşağıda 1760 ve 1750 seviyeleri tepki alışlarının geldiği bölgeler olarak karşımıza çıkıyor.

Ons altında aşağı yönlü seyre karşılık kurda yukarı yönlü seyir, gram altında dengeyi sağlıyor. Son günlerde gram altın 500-505 TL aralığındaki dar banda sıkışmış durumda. 500 seviyesine geri çekilmeler alım fırsatı verebileceği gibi yükselişlerde 505 seviyesi yakınlarından baskı izleniyor. Dar bandın kırılması halinde aşağıda 495, yukarıda 510 seviyelerini takip ediyoruz.


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