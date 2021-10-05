çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 501,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını 3.350 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 505 lirayı gören altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,47 üzerinde 503,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,5 altında 501,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.760 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yanı sıra, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle küresel piyasalarda risk algısının arttığını ifade etti.

Artan risk algısına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamalar ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi öne çıkıyor.

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