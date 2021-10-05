  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Gram altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim altın fiyatları
‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişin nedenlerini açıkladı Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişin nedenlerini açıkladı

Gram altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim altın fiyatları

05.10.2021 - 11:44 | Son Güncelleme :
çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 501,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını 3.350 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 505 lirayı gören altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,47 üzerinde 503,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,5 altında 501,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.760 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yanı sıra, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle küresel piyasalarda risk algısının arttığını ifade etti.

Artan risk algısına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamalar ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi öne çıkıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -0,20% Hacim : 12.001 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.389 05.10.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.396
8,8674 Değişim: -0,01%
Düşük 8,8525 06.10.2021 Yüksek 8,8800
Açılış: 8,8686
10,3073 Değişim: 0,14%
Düşük 10,2734 06.10.2021 Yüksek 10,3131
Açılış: 10,2927
501,15 Değişim: -0,10%
Düşük 500,98 06.10.2021 Yüksek 502,42
Açılış: 501,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.