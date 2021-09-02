‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Gram altın fiyatları kaç lira?

02.09.2021 - 11:25
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 2 Eylül altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.240 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 483,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 483,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.814 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından gözlerin yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklendiğini kaydetti.

Tarım dışı istihdam verisinin para politikası üzerinde etkili olabileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, yurt içinde ise düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL'nin altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,41% Hacim : 4.669 Mio.TL Son veri saati : 12:22
Düşük 1.472 02.09.2021 Yüksek 1.482
Açılış: 1.475
8,2715 Değişim: -0,15%
Düşük 8,2609 02.09.2021 Yüksek 8,3102
Açılış: 8,2837
9,8216 Değişim: -0,02%
Düşük 9,8005 02.09.2021 Yüksek 9,8588
Açılış: 9,8239
483,20 Değişim: -0,08%
Düşük 481,87 02.09.2021 Yüksek 484,89
Açılış: 483,57
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.