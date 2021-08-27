gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz altın yorum

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Gram altın fiyatları kaç lira?

27.08.2021 - 10:34
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 486 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1803 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 485 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 487,35 lira seviyesini, en düşük ise 482,52 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10.18 itibarıyla yüzde 0.71 oranında yükselişle 486,60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 249 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1805 dolar seviyesini; en düşük ise 1791 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.64 oranında yükselişle 1803 dolardan işlem gördü.

 

 


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