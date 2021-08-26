gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 481 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1785 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 480 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 481 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 483,13 lira seviyesini, en düşük ise 480,84 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.03 itibarıyla yüzde 0.07 oranında düşüşle 481,38 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 248 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1792 dolar seviyesini; en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.34 oranında düşüşle 1785 dolardan işlem gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi artan belirsizliklerin likidite talebini yükselttiğini kaydederek, bu durumun da altın gibi likit varlıklarda baskıya neden olduğunu ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 seviyesinin direnç, 1.770 doların destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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