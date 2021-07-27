gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 27 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 494 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1794 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; yeni haftanın ikinci işlem gününe 494 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 495,41 lira seviyesini, en düşük ise 493,53 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0.07 oranında yükselişle 494,18 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 339 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1799 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1793 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında düşüşle 1794 dolardan işlem gördü.

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