‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Gram altın fiyatları kaç lira?

27.07.2021 - 10:15
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 27 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 494 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1794 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; yeni haftanın ikinci işlem gününe 494 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 495,41 lira seviyesini, en düşük ise 493,53 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0.07 oranında yükselişle 494,18 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 339 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1799 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1793 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında düşüşle 1794 dolardan işlem gördü.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: -0,34% Hacim : 2.871 Mio.TL Son veri saati : 11:29
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.349
Açılış: 1.348
8,5756 Değişim: 0,27%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5770
Açılış: 8,5523
10,1003 Değişim: -0,06%
Düşük 10,0795 27.07.2021 Yüksek 10,1319
Açılış: 10,1059
495,22 Değişim: 0,18%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 496,36
Açılış: 494,32
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.