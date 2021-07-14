gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 14 Temmuz altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 503 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1816 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, dün beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası 1798 - 1817 dolar seviyesinde dalgalı hareket ederken; bugün Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunumda vereceği mesajlar ons altın fiyatları için kritik olacak.

Ons altın fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1817 dolar seviyesini, en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 14.11 itibarıyla yüzde 0.47 oranında yükselişle 1816 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 503 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 504.57 lira seviyesini, en düşük ise 499,69 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.26 oranında yükselişle 503,15 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 366 liradan satılıyor.

ALTINDA 2 SENARYO

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü

Haziran ayında 1916 dolardan 1751 dolara kadar düşen ons altın, temmuz ayının ilk yarısında toparlandı ve 1817 dolara kadar yükseldi. Bu noktadan sonra öne çıkarılabilecek iki senaryo var; ilki Fed etkisi ile mart ayında olduğu gibi yeniden 1700 dolara gerilemesi, alternatif senaryo ise değer artışının 1900 dolar civarına kadar sürmesi.

Dün açıklanan ABD Haziran enflasyonu son derece yüksek bir gerçekleşmeye sahne oldu ve veriyi takiben ABD tahvil faizlerinde güçlü bir yükselişe şahit olduk, dolar endeksi değer kazandı. Olağan şartlarda altının da değer kaybetmesi gerekirdi ancak bu gerçeklemedi. Ben bu durumu altın adına bir dayanıklılık olarak görüyor, yaz aylarında 1900 dolar civarının yeniden test edilebileceğini düşünüyorum. Çok daha güçlü bir yükseliş söz konusu olabilir mi derseniz hayır ben bunun için erken olduğu, 2019 yılını çağrıştıran performanslara 2022 sonrasında imza atabileceği görüşündeyim.

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