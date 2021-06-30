gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 30 Haziran altın yorum

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Gram altın fiyatları kaç lira?

30.06.2021 - 12:26
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 491 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını 3.295 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün de düşüşünü sürdürürken, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,7 azalışla 491,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3.295 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.750,9 dolarla 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 1.762 dolardan tamamlarken, bugün yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 1.757 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktararak, bugünün veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Avro Bölgesi'nde öncü enflasyonun öne çıktığını bildirdi.


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