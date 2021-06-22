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Gram altın fiyatları kaç lira?

22.06.2021 - 10:54 | Son Güncelleme :
22 Haziran gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.326 liradan satılıyor.

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün 504,4 liraya kadar yükselen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 502,8 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 500,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.326 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün dolar endeksindeki gevşemenin desteğiyle yüzde 1,1 artarak 1.783 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.779,6 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu kapsamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugün makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.

Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.


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