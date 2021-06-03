gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 3 Haziran altın yorum

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Gram altın fiyatları kaç lira?

03.06.2021 - 10:12 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 525 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1897 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı, dün gün içerisinde 538 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesine yaklaşırken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 525 lira seviyesinde hareket etti. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 527,90 lira seviyesini, en düşük ise 524,76 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0.34 oranında düşüşle 525,48 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 860 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 535 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1909 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1895 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.59 oranında düşüşle 1897 dolardan işlem gördü.


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