gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 20 Mayıs altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 503 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1872 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 508 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 504 lira seviyesinden başlamıştı. Dolar kurunda yaşanan düşüş eğilimine bağlı olarak dünkü fiyatına göre değer kaybeden gram altın, gün içerisinde en yüksek 508.07 lira seviyesini görürken; en düşük ise 503.22 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0.34 oranında düşüşle 503.78 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 364 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye piyasaları kapalıyken Asya piyasalarında 510.43 lira seviyesine kadar yükselerek 09 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görmüştü.

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Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1879 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1863 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.15 oranında yükselişle 1872 dolardan işlem gördü.

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