gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 12 Mayıs altın yorum

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Gram altın fiyatları kaç lira?

12.05.2021 - 10:53 | Son Güncelleme :
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 490,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını 3.294 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 489,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugün yükselişini üst üste 9. işlem gününe taşıyarak, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 490,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3.294 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.835 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Analistler, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi küresel piyasalarda enflasyon endişesinin arttığını kaydederek, tahvil faizlerindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. Bugün yüzde 1,63'e kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu dakikalarda yüzde 1,62 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, yurt içi piyasaların öğlene kadar açık olacağını hatırlatan analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini ifade etti.

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