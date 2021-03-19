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Gram altın fiyatları kaç lira?

19.03.2021 - 11:16 | Son Güncelleme :
19 Mart gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 407 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1740 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, dün TCMB'nin sürpriz faiz kararı sonrası dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 407 lira seviyesinde hareket etti. Gram altın fiyatları, haftanın son işlem gününe 412 lira seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 406.50 lira seviyesini, en yüksek ise 412.58 lira seviyesine gördü. Gram altın, saat 11.11 itibarıyla yüzde 0.36 oranında düşüşle 407.29 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 767 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1745 dolar seviyesini, en düşük ise 1728 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.24 oranında yükselişle 1740 dolardan işlem gördü.

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