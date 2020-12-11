‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Avrupa Birliği sera gazı salımını yüzde 55 düşürecek Avrupa Birliği sera gazı salımını yüzde 55 düşürecek

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Aralık güncel altın fiyatları

11.12.2020 - 11:24 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Aralık güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3.133 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 465,7 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3.133 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.834 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.371 Değişim: 1,28% Hacim : 30.619 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.343 11.12.2020 Yüksek 1.371
Açılış: 1.352
7,8352 Değişim: -0,70%
Düşük 7,8141 11.12.2020 Yüksek 8,0280
Açılış: 7,8903
9,4983 Değişim: -0,98%
Düşük 9,4749 11.12.2020 Yüksek 9,7363
Açılış: 9,5919
463,32 Değişim: -0,54%
Düşük 462,07 11.12.2020 Yüksek 473,03
Açılış: 465,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.