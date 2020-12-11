Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Aralık güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını 3.133 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 465,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3.133 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.834 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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