Altın fiyatları 21 Aralık: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı TL’ye destek paketi sonrası gram altın fiyatları sert gerilerken; yeni günde dalgalı seyrini sürdürüyor. Ons altın fiyatları ise, 1797 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Şenay Zeren

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasaları olumlu etkiledi. Döviz kurları ve gram altın açıklamalar sonrası sert gerilerken; haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın, dün açıklamalar sonrası dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle, tüm zamanların gördüğü en yüksek seviyesi olan 1062 TL seviyesinden 726 TL seviyesine kadar gerilerken; bugün ise 639 TL seviyesine kadar düştü. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 961 TL seviyesini görürken; saat 11.50 itibarıyla yüzde 3,31 oranında yükselişle 800,81 TL seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1796 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 995 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1798 dolar seviyesini; en düşük ise 1788 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.47 oranında yükselişle 1797 dolardan işlem gördü.

KURDAKİ DÜŞÜŞ GRAM ALTINDAKİ HAREKETİ DESTEKLİYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Dün akşam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dövizdeki yukarı yönlü hızlanmanın önü kesilerek, TL’nin tüm para birimleri karşısında değerlendiği görülüyor. TL cezbedici, döviz caydırıcı bir dizi önlem dün akşam itibariyle fiyatlara yansımaya başladı. Dövize endeksli yeni mevduat sistemi en dikkat çeken önlem oldu. Teknik olarak detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kur getirisi, TL mevduat kazancının üstündeyse aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceği belirtilmekte. Özellikle son günlerde, döviz getirisinin daha hızlı olması, yatırımcıların TL’den çıkıp dövize yönelmesine neden olmuştu. Ancak bu kaçışın önlenmesi adına dövize endeksli yeni mevduat sistemi düzenlenmeye karar verildi. İhracatçı firmalar için geleceğe yönelik bir fiyat vermek zorlaşmıştı, bu açıdan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceği bildirildi. İhracat, sanayi şirketleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BES ile ilgili stopaj düşürüldü. Borsada temettü ödemeleri üzerindeki stopajda aynı şekilde indirildi. Borsaya olan girişlerin devam etmesi adına yapılan bir adımdı. Birkaç önlem daha da bulunuyor. Sonuç olarak, dövize veya altına yatırarak getiri elde etmek yerine başka seçeneklerde sunulduğu görülüyor. Yatırımcının bilgilendirilmesi, ikna edilmesi bu noktada çok önemli. Bunlar detaylı bir şekilde anlatılırsa bu doğrultuda en azından yatırımcıda yatırım araçlarını daha aktif bir şekilde kullanabilir.

İşin teknik boyutu böyleyken piyasalara baktığımız zaman, dün akşamdan beri Dolar/TL kurunda aşağı yönlü seyir izleniyor. Gram altında 1.000 TL seviyelerini görmeye başlamıştık an itibariyle 750 TL çevresinde. Kurdaki düşüş, gram altındaki hareketi de destekliyor. Ons altın zaten son dönemde yatay seyrediyordu. Dolayısıyla kurdaki oynaklık gram altın üzerinde daha belirleyici olmaya başlamıştı. Aslında oynaklık hala yüksek olduğu için net bir seviye vermek pek uygun değil. Bugünde piyasadaki hassasiyetin devam edeceğini ve dünkü açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturabileceğini düşünüyorum.

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