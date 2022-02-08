gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 797 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1817 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 791 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 796 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 798,12 lira seviyesini, en düşük ise 794,58 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:00 itibarıyla yüzde 0.10 oranında yükselişle 797,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1297 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 340 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1823 dolar seviyesini; en düşük ise 1815 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında düşüşle 1817 dolardan işlem gördü.