  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Gram altın fiyatı yükselişte! 8 Şubat altın fiyatları
‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Aylık en düşük kayıp Borsa İstanbul'da Aylık en düşük kayıp Borsa İstanbul'da

Gram altın fiyatı yükselişte! 8 Şubat altın fiyatları

08.02.2022 - 11:05
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 8 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 797 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1817 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 791 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 796 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 798,12 lira seviyesini, en düşük ise 794,58 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:00 itibarıyla yüzde 0.10 oranında yükselişle 797,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1297 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 340 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1823 dolar seviyesini; en düşük ise 1815 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında düşüşle 1817 dolardan işlem gördü.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.999 Değişim: 0,07% Hacim : 11.826 Mio.TL Son veri saati : 13:06
Düşük 1.991 08.02.2022 Yüksek 2.012
Açılış: 1.999
13,6356 Değişim: 0,34%
Düşük 13,5715 08.02.2022 Yüksek 13,6608
Açılış: 13,5894
15,5688 Değişim: 0,09%
Düşük 15,5192 08.02.2022 Yüksek 15,5908
Açılış: 15,555
798,38 Değişim: 0,26%
Düşük 794,58 08.02.2022 Yüksek 799,43
Açılış: 796,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.