gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 7 Şubat güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 788 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1811 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 788 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 789 lira seviyesinden başladı. Haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 791,60 lira seviyesini, en düşük ise 786,93 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:19 itibarıyla yüzde 0.08 oranında yükselişle 788,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1288 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 306 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1815 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1807 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.16 oranında yükselişle 1811 dolardan işlem gördü.