çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 2 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 773 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1794 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 777 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 774 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 780,94 lira seviyesini, en düşük ise 771,59 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:41 itibarıyla yüzde 0.14 oranında düşüşle 773,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1274 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 241 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1802 dolar seviyesini; en düşük ise 1794 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.34 oranında düşüşle 1794 dolardan işlem gördü.