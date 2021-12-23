gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 23 Aralık altın yorum

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Gram altın fiyatı 5 haftanın en düşüğünde!

23.12.2021 - 10:40 | Son Güncelleme :
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Altının ons fiyatında güçlenme hareketi sürerken; gram altın fiyatında dolar kurundaki düşüşten kaynaklı geçtiğimiz 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Işık Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Covid-19 pandemisinin yeni mutasyonu Omicron varyantı ile ilgili yeni gelişmeler altının ons fiyatını güçlendirdi. İngiltere’den gelen araştırma sonuçları, Omicron varyantının, Delta varyantına göre hastaneye yatış oranının yüzde 40 civarında daha az olduğunu ortaya koyarken; ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi tarafından Pfizer’ın oral yolla alınan ilacına acil kullanım onayı vermesi piyasalarda risk iştahını artırdı. Işık Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Kavak, Dolar Endeksi’ndeki gerileme ve küresel büyüme beklentilerine dair yeniden artan umutların emtia talebini artıracağına dair öngörülerin, ons altın fiyatlarını dünden itibaren tekrar güçlendirdiğini belirtti.

İki gündür yükseliş hareketini sürdüren ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1808 dolar seviyesini; en düşük ise 1803 dolar seviyesini görürken; saat 14:16 itibarıyla yüzde 0.02 oranında yükselişle 1805 dolardan işlem gördü.

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GRAM 5 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı ‘TL’ye destek paketi’ piyasalar tarafından olumlu algılanırken, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle gram altın fiyatında da kayıp sürüyor. Altının gram fiyatı gün içerisinde 594,05 TL seviyesine kadar gerilerken; 15 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 710,84 lira seviyesini gördü ve şu dakikalarda ise yüzde 14,84 oranında düşüşle 603,17 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1009 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 152 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 719 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 685 lira seviyeden başlamıştı.

ONS ALTINDA GÜÇLENME HAREKETİ! 1815 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Yusuf Kavak - Işık Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü

Omicron varyantındaki hastaneye yatış oranının Delta varyantına göre, yüzde 40-45 oranında daha az olduğuna dair İngiltere’den gelen araştırma sonucu ve ABD’de FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından Pfizer’ın oral yolla alınan ilacına acil kullanım onayı verdiğine dair haber akışları risk iştahına olumlu yansıdı.

Gerek bu kapsamda Dolar Endeksi’ndeki gerileme, gerekse de küresel büyüme beklentilerine dair yeniden artan umutların emtia talebini artıracağına dair öngörüler ons altın fiyatlarını dünden itibaren tekrar güçlendirdi.

Teknik olarak baktığımızda; 1815 dolar seviyesi hayli kritik durumda. Yaklaşık 1 aydır üzerinde kapanış görmediğimiz bu seviyenin kalıcılıkla aşılması durumunda; 1870-1875 dolar bölgesi kısa vadede yeni hedef haline geleceğini düşünmekteyim. Ayrıca, değerli metalde bir süredir 1799-1788 dolar arasında sıkışma gösteren 50, 100 ve 200 günlük basit ve üssel ortalamaların üzerinde fiyatlama görülmesi de alım ağırlıklı işlemleri destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda 1815 dolar seviyesinin altını bir kez daha çiziyor; buranın geçilmesi durumunda alışların teknik anlamda ivme kazanabileceğini düşünüyorum.


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