Gram altın fiyatları, Ons altın fiyatları, altın yorum, 19 Şubat güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları 7.5 ayın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda 397 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, 1771 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, “Gram altında geri çekilmelerin devamında 395 – 390 – 383 TL ve 500 günlük üssel ortalama (364,50 TL) destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerinde ise ilk olarak 400 TL üzerinde tutunmanın sağlanması kısa vadede önem taşımaktadır” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, haftanın son işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürürken; 394.74 liraya kadar gerileyerek 7 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görmüş oldu. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 399.82 lira seviyesini görürken; saat 15.25 itibarıyla yüzde 0.15 oranında düşüşle 397.19 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 651 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 681 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 398 lira seviyesinden hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı.

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ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1777 dolar seviyesini, en düşük ise 1760 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.16 oranında düşüşle 1771 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA 400 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Aralık ayı içerisinde gözlenen toparlanmanın ardından ocak ayından itibaren ons altının sıkışık ve dalgalı bir seyir izlediği görülürken, son günlerde satış baskısının artış kaydettiği görülmektedir. ABD’de destek paketine ilişkin güç kazanan beklentilere bağlı olarak ilerleyen süreçte enflasyonun daha hızlı ve kontrolsüz bir artış kaydedeceğine ilişkin endişeler artış kaydetti. Bu hafta başında St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın "Bu yıl enflasyonda yükseliş bekliyorum" sözleri ve ABD’de açıklanan ÜFE rakamının ocak ayında beklentilerin oldukça üzerinde güçlü bir seyir kaydetmesi enflasyon endişeleri ön plana çıkardı.

Artan enflasyon beklentilerine bağlı olarak doların küresel çapta değer kazandığı ve ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde yükselişlerin yaşandığı izlendi. Artan enflasyon endişeleri doları desteklerken, ons altında satışların derinleşmesine neden oldu. Mevcut durumda 200 günlük üssel ortalaması (1820 dolar) altında 1770 dolarlı seviyelerden işlem gören ons altında teknik görünüm zayıf seyrediyor.

Salgın kaynaklı endişeler, teşvik paketi gelişmeleri ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Teşvik paketi ile düşük faiz ve bol likidite ortamının uzun bir süre devam etmesi orta vadede altını destekleyebilir. Ancak enflasyonda küresel çapta hız kazanımının görülmesi ve bu durumun desteklerin daha erken geri çekilmesine ve faiz artırım konusunu gündeme getirmesi ons altın üzerinde baskının sürmesine neden olabilir.

Genişleyici likidite koşulları ile enflasyonun seyri ons altının orta vadedeki seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Uzun vadeli beklentilerle düşüşler kademelerin iyi ayarlanması koşuluyla kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak kısa vadede alım konusunda aceleci olunmaması ve en azından 200 günlük ortalama üzerinde kapanışların görülmesi daha yararlı olacaktır. Ons altında geri çekilmelerde 1750 – 1720 dolar ve 500 günlük üssel ortalama (1675 dolar) destek olarak izlenebilir. 500 günlük üssel ortalama altında satışların derinleştiği görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1795 dolar ve 200 günlük üssel ortalama (1820 dolar) ilk önemli dirençlerdir. Yükselişlerin hız kazanabilmesi için 200 günlük ortalama üzerinde tutunmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Ortalama üzerinde 1875 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Kasım ayından bu yana güçlü bir seyrin izlendiği Türk Lirası’nda olumlu görünüm devam ederken, şubat ayı içerisinde değer kazanımlarının hız kazandığı görüldü. Şubat ayında hem Dolar/TL kurunda yaşanan düşüş hem de ons altındaki geri çekilmeler son günlerde gram altın tarafında da düşüşleri beraberinde getirdi. 400 TL altında işlem gören gram altında Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar belirleyici olacaktır. Ons altında toparlanma görülmeden ve TL olumlu görünümünü sürdürdüğü müddetçe kısa vadede gram altına karşı temkinli yaklaşmak yararlı olacaktır. TCMB’nin güçlü duruşu Türk Lirası’nı desteklemeye devam ederken, küresel çaptaki gelişmeler ile yurt içinde reform adımları ile dış ilişkilerdeki seyir önemli olacaktır. Zayıf bir görünümün etkili olduğu gram altında geri çekilmelerin devamında 395 – 390 – 383 TL ve 500 günlük üssel ortalama (364,50 TL) destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerinde ise ilk olarak 400 TL üzerinde tutunmanın sağlanması kısa vadede önem taşırken, devamında 407 TL ve 200 günlük üssel ortalama (428,80 TL) direnç konumunda bulunmaktadır.

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