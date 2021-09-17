Altın yorum 17 eylül: Gram, ons, çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 484 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1751 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte aracı kurumların analizleri...

Altının ons fiyatı, dün ABD'de perakende satış verilerinin güçlü gelmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımı azaltımı (tapering) için elini rahatlatmasıyla sert gerilerken yeni günde toparlanma çabasında... Ons altın fiyatı dün, 1796 dolar seviyesinden 1745 dolar seviyesine kadar gerilerken; haftanın son işlem gününe 1753 dolardan başladı. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1767 doları; en düşük ise 1749 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.10 oranında düşüşle 1751 dolardan işlem gördü.

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Gram altının fiyatı, dün ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle 477 lira seviyesine kadar gerilerken, yeni günde yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 488,34 lira seviyesini, en düşük ise 480,15 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16.35 itibarıyla yüzde 0.29 oranında yükselişle 483,37 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 220 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 480 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 482 lira seviyesinden başlamıştı.

1760 DOLAR ÜZERİNDE KALICILIK ÖNEMLİ

İş Yatırım

Dün 1750 dolar desteğine kadar geri çekilen altın bugün toparlanma çabası içerisinde ve yaklaşık 7 dolar primle 1760 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

1760 dolar üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir ve daha önce uzun süre işlem gördüğü 1780-1800 dolar bandına yerleşebilir. 1780 seviyesi ve 1798 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama altın için takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

YÜKSELİŞLER SINIRLI KALABİLİR

Ziraat Yatırım

Dün ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerden iyi gelmesi dolar güçlenmesiyle sonuçlandı. Bir süredir yön bulmakta zorlanan değerli maden de dolardaki yükseliş sonrasında sert satışlarla karşılaştı ve günü yüzde 2,2 oranında değer kaybıyla 1.753,5 seviyesinden tamamladı.

Bu sabah ise ons altın, dolardaki sakin görüntüyle kayıplarını kısmen telafi etme çabasında olsa da dolarda yükseliş beklentimiz nedeniyle değerli madende yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceği düşünüyoruz. Öne çıkan direnç 1.772 - 1.775 bölgesinde. Öte yandan, değerli madende tekrar baskı oluşması ve 1.755 civarındaki yakın desteğin kırılması durumunda 1.733 hedefe girebilir.

FED TOPLANTISI ALTINDA YÖN BELİRLEYİCİ

Vakıf Yatırım

Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareket dün değerli metallere sert satış getirdi. Ons altın, 1.780 seviyesinin kırılmasıyla uzun süredir üzerinde kaldığı trendin altına gelirken, 1.745 seviyesinden gelen tepki alımlarına rağmen zayıf seyrediyor. 1.780 altında kalındıkça zayıflığın sürmesini bekliyoruz. Aşağıda 1.740-1.720 ilk destekler olarak izlenebilir. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek FED toplantısı altında yön için belirleyici olacak.

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