26 Kasım çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 708 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1805 dolar seviyesinde bulunuyor. ALB Forex Araştırma Müdürü Çayırlı, altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 689 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 702 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 710,10 lira seviyesini, en düşük ise 687,28 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15.56 itibarıyla yüzde 2.53 oranında yükselişle 708,13 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1152 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 732 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1815 dolar seviyesini; en düşük ise 1789 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.96 oranında yükselişle 1805 dolardan işlem gördü.

FED’E DAİR BEKLENTİLER ALTINI DÜŞÜRDÜ

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

Bu hafta ABD’de yaşanan gelişmeler emtia piyasalarını hareketlendirdi. ABD ekonomi politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi ve alınan yeni kararlar altın, gümüş ve petrol fiyatlarını etkiledi. Enerji fiyatlarının yükselmesiyle artan enflasyon oranları ise ekonomik belirsizliklere neden olmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin seyrine bağlı olarak belirlenecek FED politikasına dair beklentiler altın fiyatına şekil kazandırırken; ABD Başkanı Biden’ın FED Başkanı Powell’a bir dönem daha görev vermesi, piyasada şahin beklentileri canlandırdı.

Beyaz Saray’ın açıklamalarıyla FED Başkanı Powell’ın görevine devam edeceğinin anlaşılması hafta açılışında ons altın fiyatını yüzde üç düşürdü. Haftanın ilk yarısında ABD tahvil faiz oranları yükselirken ons altın fiyatı 1778 dolara kadar geriledi.

Altın, son bir yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bu hafta ABD de yaşanan gelişmelerle yüzde 3,6 değer kaybetti.

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