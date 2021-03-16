gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 16 Mart altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 418 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1729 dolar seviyesinde hareket ediyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Yatırımcılar Fed’in bu haftaki toplantısında güvercin kalmasını beklerken, altın da bu sayede iki günlük yükseliş kaydetmiş bulunmaktadır” dedi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 418 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 420 lira seviyeden başladı. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 416.78 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 420.93 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 13.42 itibarıyla yüzde 0.51 oranında düşüşle 417.61 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 691 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 841 liradan satılıyor.

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ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1737 dolar seviyesini, en düşük ise 1726 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.10 oranında yükselişle 1733 dolardan işlem gördü.

FED BEKLENTİSİ ALTINI YÜKSELTTİ

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Yatırımcılar Fed’in bu haftaki toplantısında güvercin kalmasını beklerken, altın da bu sayede iki günlük yükseliş kaydetmiş bulunmaktadır. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın ve ABD Hazine Bakanı Yellen’in son açıklamaları, ABD’de politika yapıcıların enflasyon ısınmasını geçici bir dönemsel hareket olarak yorumladıklarını ve getiri eğrisine majör bir hamle yapmayacaklarını gösteriyor.

Diğer yandan, ultra gevşek para politikaları devam ederken mali politikaların etkisiyle enflasyona talep kanalından ilave katkı gelmesi durumu söz konusu olabilir. Bunu, özellikle son mali yardım paketindeki maaş çeklerinin nasıl bir harcama etkisi yapacağı belirleyecek.

Fed’in elinde opsiyonlar var, vade yapısında uzun vadeli tahvil alımlarına yoğunlaşmak veya net varlık alımını artırmak gibi. Ancak bu önlemleri şu aşamada almaya ihtiyaç duymayacaklardır. Belki kısa vadeli tahvil piyasası volatilitesine karşılık geçici döneme dayalı bir ince teknik ayarlama olabilir veya sözlü yönlendirme ile geçilebilir.

Getiri eğrisine özel bir politika adımı veya iş planı ortaya konmazsa, tahvil getirileri artma eğilimini sürdürebilir veya son dönemlerde alışılageldik seviyelerde bulunmaya devam edebilir.

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