Dev kuruluş açıkladı! Altında rekor an meselesi... | Altın Haberleri

Bank of America analistleri ons altında rekor seviyelerin görülmesinin sadece zaman meselesi olduğunu söyledi.

Altın fiyatları ABD'de resesyon endişeleriyle hızlı yükselmeye başladı. Petrol fiyatlarındaki artış, ABD'deki bankacılık krizi gibi etkenler Fed'in faiz alanında atacağı adımları sınırlıyor.

Bu gelişmeler ışığında da altına olan talep hızla artışa geçti.

Bank of America analistleri de altındaki hareketi yorumladı. Analistler ons altının 2078 dolar olan rekoru kırmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu açıkladı.

BofA analistleri ons altın için ilk hedefin 2100 dolar olduğunu ve bunun da ikinci çeyrekte görülebileceğini belirttiler.

Yayımlanan raporda yükselen enflasyonun yarattığı ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflık oluşturduğunu ve bu ortamda altının temel görünümünün güçlü olduğunu vurgulayan analistler altın için yukarı yönlü grafiği ortaya koydular.

2500 DOLARA YÜKSELİŞ OLABİLİR

Analist Paul Ciana, ons altının 2078 doları kırmasıyla birlikte 2 yıl sürecek ralli neticesinde 2500 dolar seviyelerinin görülebileceğini, teknik göstergelere göre 2078 dolar kırıldıktan sonra ilk dirençlerin 2118 ve 2195 dolar olduğunu söyledi.

ONS ALTIN HAFİF GERİLEDİ

Ons altın fiyatı dünkü hızlı yükselişin ardından düzeltme yaşadı. Ons altın güne 2020 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2008 dolar, en yüksek de 2021 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2013 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Gram altın da ons altındaki gerilemeye paralel olarak düşüşe geçti. Gram altın güne 1250 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1242 lira, en yüksek de 1252 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1246 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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