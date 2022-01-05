gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 5 Aralık altın fiyatları

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Cuma günü altın yatırımcısı için kritik!

05.01.2022 - 10:31 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 792 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1826 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, cuma günü ABD'den gelecek verilere dikkat çekerek, altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişe paralel olarak hafta başında sert değer kaybı yaşayan ons altın fiyatlarında toparlanma çabası sürerken; altın yatırımcısının gözü cuma günü ABD kanadından gelecek veride olacak. Cuma günü açıklanacak olan ABD işsizlik ve Tarım Dışı İstihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım takviminin zamanlaması açısından önemli olacak. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy açıklanacak kritik veriyle ilgili yaptığı değerlendirmede  "Cuma günü ABD’den gelecek işsizlik verisinin istihdam piyasasında toparlanmaya işaret etmesi halinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım planlamasının da yılın ilk yarısında olacağına dair piyasada bir algı oluşursa bu durum ons altın fiyatlarını aşağı yönde baskılayabilir" şeklinde değerlendirdi.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1827 dolar seviyesini; en düşük ise 1812 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.62 oranında yükselişle 1826 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 777 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 781 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 794,63 lira seviyesini, en düşük ise 775,18 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 17:07 itibarıyla yüzde 1,32 oranında yükselişle 792,70 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1297 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 329 liradan işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

ABD dolar endeksinde, son üç yıllık geçmiş verileri ele aldığımızda, her yılın başlangıcı ile birlikte şubat aylarına kadar olan dönemde gördüğümüz yükseliş bu yıl da benzer şekilde sergilenirse; hafta açışında acaba ons altında 1830 dolar seviyesi yukarı yönde aşılır mı diye sorduğumuz sorunun yanıtı ‘Hayır’ olacaktır.

2021 yılının kasım ayı sonundan bugüne kadar olan dönemde, 1830 dolar seviyesini aşma denemelerinde başarısız olan ons altın için, bu seviyenin kritik olduğunu düşünüyorum. 1830 dolar üzeri kapanışları görmeden ons altında yukarı yöndeki hareketin başladığını söylemek zor.

Cuma günü ABD’den gelecek işsizlik verisinin istihdam piyasasında toparlanmaya işaret etmesi halinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım planlamasının da yılın ilk yarısında olacağına dair piyasada bir algı oluşursa bu durum ons altın fiyatlarını aşağı yönde baskılayabilir.

Gram altında ise, ons altın fiyatına kıyasla dolar/TL kurunun etkileri daha baskın olacaktır. Dolar/TL kurundaki değişimler, günlük bazda yüzde 3 oranında bir değişimin altında kalmaz ise kurdaki yukarı yön hareketi henüz sakinleşti diyemeyiz. Bu durumda da gram altın fiyatının 800TL üzeri seviyelerde olacağı bir hafta görme ihtimalimiz de bugünden bakıldığında mümkün görülüyor.

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