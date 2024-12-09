Çin altın alımına başladı

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Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) açıkladığı resmi verilere göre, Çin MB altı aylık bir aranın ardından Kasım ayında rezervleri için altın alımına yeniden başladı.

PBOC 2023 yılında dünyanın en büyük resmi sektör altın alıcısı konumundaydı.

Alımların yeniden başlaması, PBOC'nin Mayıs ayında 18 aylık alım serisine ara vermesinden bu yana sessiz kalan Çinli yatırımcı talebini destekleyebilir.

Çin'in altın varlıkları Ekim ayında 72,80 milyon ons iken Kasım ayı sonunda 72,96 milyon onsa yükseldi.

Çin'in altın rezervlerinin değeri Ekim sonundaki 199,06 milyar dolardan Kasım sonunda 193,43 milyar dolara geriledi.

Kasım ayı, Donald Trump'ın kazanmasıyla ABD seçimleri sonrası yaşanan satışlar nedeniyle altının Haziran ayından bu yana ilk aylık fiyat düşüşü oldu.

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Saxo Bank emtia stratejisi müdürü Ole Hansen, "Yeniden başlatma, PBOC'nin bu rekor yüksek fiyat seviyelerine alıştığına ve ne olursa olsun rezerv oluşturmaya hazır olduğuna dair bir sinyal gönderecek" dedi.