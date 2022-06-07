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Altın yatırımcısının gözü tahvil faizlerinde!

07.06.2022 - 11:52 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran altın yorumu

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 994 lira seviyesinde alıcı bulurken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1846 dolar seviyesinde bulunuyor. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Reel faiz oranları ve tahvil faizlerindeki hareket yukarı devam edecekse, (ons altın) fiyatlar muhtemelen baskılanabilir” dedi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, yavaşlayan küresel büyüme rakamlarından ‘güvenli liman’ algısıyla destek buluyor. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisinin kuvvetlenmesiyle güçlenirken; bu durum altın fiyatlarını baskılanıyor. ABD tahvil faizleri yüzde 3,06 seviyesinin üzerini görürken; ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi ise 102 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1848 dolar seviyesini, en düşük 1837 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında yükselişle 1846 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 995,90 lira seviyesini, en düşük ise 980,77 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:17 itibarıyla yüzde 1,39 oranında yükselişle 994,57 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1636 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 731 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 986 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 983 lira seviyeden başlamıştı.

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırma yolunu değerlendirmeye devam etmesiyle birlikte Hazine getirilerinin arttığı görülmektedir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk aşamalarında jeopolitik risk algısı ve genel emtia dalgası fiyatlamalar açısından altın konusunda pozitifti; ancak o dönemki zirveden ons bazında yaklaşık yüzde 10'luk gerileme söz konusu. Yüksek enflasyonu kontrol etmek için Fed'in faiz artırımlarının dünyanın en büyük ekonomisinde resesyona yol açıp açmayacağı konusu da değerlendirme aşamasında.

Geçen haftaki veriler, ABD ekonomisinin yüksek faiz oranları karşısında sağlam kaldığını gösterdi. Bu nedenle piyasa Fed'in faiz artırım silsilesine daha fazla ağırlık vermeye başladı.

Reel faiz oranları ve tahvil faizlerindeki hareket yukarı devam edecekse, fiyatlar muhtemelen baskılanabilir.

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