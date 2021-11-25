gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 25 Kasım altın fiyatları

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Çeyrek altın kaç lira? 25 Kasım gram altın fiyatları

25.11.2021 - 10:30 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 689 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1791 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 695 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 701 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 704,56 lira seviyesini, en düşük ise 680,75 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15.52 itibarıyla yüzde 0,92 oranında yükselişle 689,55 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1120 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 610 liradan işlem görüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1795 dolar seviyesini; en düşük ise 1786 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.16 oranında yükselişle 1791 dolardan işlem gördü.

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