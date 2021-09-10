10 Eylül çeyrek altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

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Bugün, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika duruşunun endişe edildiği kadar şahinleşmemesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 488 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.801 dolardan alıcı buluyor.

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