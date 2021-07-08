çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

08.07.2021 - 11:08 | Son Güncelleme :
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 505 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını 3.382 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 504 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci güne taşırken, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 505 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.382 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.802 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.


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