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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

31.05.2021 - 11:17
31 Mayıs çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 521 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 852 lira, Cumhuriyet altını 3.490 liradan satılıyor.

Cuma günü altının onsu ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 524,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 azalışla 521,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 852 lira, Cumhuriyet altını da 3.490 liradan satılıyor.

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Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 artışla 1.905,6 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatındaki güçlü görünümün sürdüğüne işaret ederek, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve merkez bankaları politikalarına ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ABD ve İngiltere piyasalarının bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu, Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.900 doların üzerindeki kapanışlarının devamında 1.930 doların direnç, bu seviyenin altında ise 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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