29 Nisan gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, altın yorum

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

29.04.2021 - 12:33
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 467,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını 3.130 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 469,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.130 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.777 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ile birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımını yavaşlatmayacaklarına ve enflasyondaki artışın geçici olduğuna ilişkin açıklamalarının altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.


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