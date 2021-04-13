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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

13.04.2021 - 12:55
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 452,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını 3.035 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 454,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 452,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3.035 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.728 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de artan enflasyon beklentilerinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi. Bugün, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.


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