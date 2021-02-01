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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

01.02.2021 - 11:20
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 1 Şubat güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 435,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 705 lira, Cumhuriyet altını 2.888 liradan satılıyor.

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 434 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya altının ons fiyatına paralel değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 435,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 705 lira, Cumhuriyet altını da 2.888 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.865 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'de bireysel yatırımcıların geçen hafta GameStop hisselerinde yaptıkları toplu alımların ardından yeni haftada benzer gelişmelerin gümüşte görüldüğünü belirterek, gümüşün onsunda yüzde 7'yi aşan yükselişin görüldüğü, söz konusu artışın altının ons fiyatını da desteklediğini bildirdi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.


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