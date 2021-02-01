Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 1 Şubat güncel altın fiyatları

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Analistler, ABD'de bireysel yatırımcıların geçen hafta GameStop hisselerinde yaptıkları toplu alımların ardından yeni haftada benzer gelişmelerin gümüşte görüldüğünü belirterek, gümüşün onsunda yüzde 7'yi aşan yükselişin görüldüğü, söz konusu artışın altının ons fiyatını da desteklediğini bildirdi.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.865 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 434 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya altının ons fiyatına paralel değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 435,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 705 lira, Cumhuriyet altını da 2.888 liradan satılıyor.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu