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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

20.01.2021 - 11:21
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.946 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel yatay bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 441,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 444,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2.946 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.856 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senato'nun Finans Komitesinde yaptığı sunumda büyük teşvik paketlerine vurgu yapmasının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların risk algısını yükseltmeye devam ettiğini söyledi.

Analistler, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.


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