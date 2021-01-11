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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 11 Ocak güncel altın fiyatları

11.01.2021 - 12:01
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 11 Ocak güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 444,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını 2.955 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 3 altında 438,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 444,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını da 2.955 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, geçen hafta başlayan ABD tahvili getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin yeni haftanın ilk gününde de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi ve ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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