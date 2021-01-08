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altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 8 Ocak altın yorum

08.01.2021 - 12:06
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 8 Ocak altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 446,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını 2.987 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 452 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 446,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını da 2.987 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 1.886 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'de başkanlık seçiminin, Kongre'de dün yapılan tescil ile resmen Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından piyasalarda artan risk iştahı ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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