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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık güncel altın fiyatları

10.12.2020 - 13:33
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.105 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 462,3 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 463,3 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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