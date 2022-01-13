Altın fiyatları 13 Ocak: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 793 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1819 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklanan ve altın fiyatları açısından kritik olan ABD enflasyon verisi sonrası, dar bantta hareket eden ons altın fiyatı, yeni günde değer kaybında... Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1828 dolar seviyesini; en düşük ise 1819 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında düşüşle 1819 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 804 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 794 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 802,87 lira seviyesini, en düşük ise 772,45 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.54 itibarıyla yüzde 2.15 oranında düşüşle 793.60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 446 liradan işlem görüyor.

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