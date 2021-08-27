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Çeyrek altın fiyatları kaç lira?

27.08.2021 - 11:26
27 Ağustos çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 485,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.250 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 483,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 485,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.800 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi artan belirsizliklerin ve Afganistan'da yükselen tansiyonun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün ayrıca, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.


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