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Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 1 Şubat güncel altın fiyatları

01.02.2022 - 11:48
1 Şubat çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 776 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1803 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 774 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 779,76 lira seviyesini, en düşük ise 766,55 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:42 itibarıyla yüzde 0.73 oranında yükselişle 776,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1269 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 222 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1804 dolar seviyesini; en düşük ise 1795 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.18 oranında yükselişle 1803 dolardan işlem gördü.

 


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