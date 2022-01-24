24 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 791 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1841 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 793 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 794 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 799,69 lira seviyesini, en düşük ise 787,96 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:11 itibarıyla yüzde 0.31 oranında düşüşle 791,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 343 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1841 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1831 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.45 oranında yükselişle 1840 dolardan işlem gördü.