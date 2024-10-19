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Bu hafta en çok altın kazandırdı

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#Altın#Borsa#BİST
Bu hafta en çok altın kazandırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 12:31

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırırken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,93 kayıpla tamamladı.

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Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,08 değer kaybederek 10.014,44 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,69 yükselişle 8.618,30 puan, Sanayi Endeksi 0,07 artışla 11.896,11 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,59 kazançla 12.196,96 puan oldu.

ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,35 değer kazanarak 20 bin 280 liraya yükseldi.

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#Altın#Borsa#BİST

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